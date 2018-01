Após renúncia do presidente interino da Estácio, diretor de Gente e Gestão também deixa posto

SÃO PAULO - A Estácio Participações informa que Miguel Filisbino Pereira de Paula renunciou ao cargo de Diretor de Gente e Gestão da empresa, para o qual foi efeito em reunião do conselho de administração realizada em 29 de abril deste ano, de acordo com comunicado enviado há pouco à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O anúncio surge um dia depois que Chaim Zaher renunciou à presidência da Estácio, que ocupava interinamente desde o dia 16 de junho, após a saída do executivo Rogério Melzi. Com a decisão, Zaher retornará ao conselho de administração da companhia a tempo de participar da reunião do colegiado, marcada para sexta-feira, para avaliar a proposta de fusão da Kroton, que na semana passada aumentou sua oferta pela companhia.

Com a renúncia, o atual diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Estácio, Pedro Thompson Landeira de Oliveira, assume a presidência do grupo até que o Conselho de Administração se reúna para eleger um novo presidente. Zaher recomendou ao Conselho o atual diretor de Operação da Estácio, Gilberto Teixeira de Castro, para assumir o posto de presidente. Com a renúncia, Zaher volta a ocupar a cadeira de membro efetivo do colegiado da Estácio.

Na semana passada, a Kroton ofereceu uma relação de troca 1,281 ação da Kroton por papel da Estácio. A companhia propôs também a distribuição de dividendos extraordinários de R$ 170 milhões aos atuais acionistas da Estácio. A oferta anterior, de 21 de junho, previa 1,28 ação da Kroton ON para cada papel da Estácio. Na proposta original, de 2 de junho, a relação era de 0,977. As ofertas anteriores não previam a distribuição de dividendos.

A última proposta feita pela Ser Educacional previa o pagamento de R$ 1 bilhão, ou R$ 3,25 por ação, em dividendos extraordinários para os acionistas da Estácio. Na proposta feita no início de junho, o valor era de R$ 590 milhões. A proposta prevê ainda que os atuais acionistas da Estácio ficariam com 68,7% da empresa combinada e os da Ser, com 31,3%. Outro ponto é que o conselho de administração da Ser Educacional indicaria o diretor presidente da companhia combinada.