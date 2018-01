Após revisão, PIB da zona do euro cresce 1,6% em 2015

FRANKFURT - O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu mais do que originalmente estimado na comparação anual do quarto trimestre de 2015, segundo dados revisados da agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Pela nova estimativa, a economia da região avançou 1,6% entre outubro e dezembro ante igual período do ano anterior, e não 1,5%, como havia sido calculado inicialmente.

Para todo o ano de 2015, o crescimento da economia do bloco foi também revisado para cima, de 1,5% para 1,6%.

Em relação ao terceiro trimestre, a Eurostat confirmou que o PIB da zona do euro teve expansão de 0,3% no último trimestre do ano passado.