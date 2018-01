Após se desligar do Fed, Greenspan vai para o Reino Unido Menos de um dia após o seu desligamento da presidência do Federal Reserve(Fed, banco central americano), Alan Greenspan aceitou ser assessor honorário do titular da Economia do Reino Unido, Gordon Brown, sobre mudanças econômicas globais. Greenspan, que deixou o Fed nesta terça-feira após 19 anos de trabalho, teve uma relação profissional muito próxima com o ministro da Economia do Reino Unido. "Estou muito feliz de que Greenspan tenha aceito ser assessor honorário. Sua assessoria sobre assuntos ligados à mudança econômica global será muito valiosa", disse Brown. Há poucos dias, o ministro disse que o ex-presidente do Federal Reserve era um dos melhores economistas de sua geração.