Após três dias em alta, Bovespa recua 0,54%

Depois de três sessões consecutivas de ganhos, a Bovespa encontrou no fraco relatório do mercado de trabalho norte-americano justificativas para, enfim, engatar uma realização de lucros. Os números ruins, entretanto, foram insuficientes para turbinar a venda de papéis, já que os investidores em Wall Street fizeram um esforço para manter os índices ao redor da estabilidade na maior parte da sessão, boa parte dela com pequenos ganhos.

Veja também:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, os investidores embolsaram pequenos lucros, ao empurrarem o Ibovespa para uma queda de apenas 0,54% na sessão desta sexta-feira, 6. O índice terminou em 64.466,13 pontos, depois de atingir a máxima de 65.094 pontos (+0,43%) e a mínima de 63.587 pontos (-1,90%). Em novembro - e na semana -, a Bolsa acumula elevação de 4,75% e, em 2009, de 71,68%. O giro financeiro desta sexta totalizou R$ 5,781 bilhões. Os dados são preliminares.

O dado mais aguardado da semana foi surpreendentemente ruim. O payroll mostrou corte de 190 mil vagas em outubro, ante 175 mil previstas, e uma taxa de desemprego de dois dígitos, antecipando um movimento que só deveria ser visto num futuro, no curto prazo, mas futuro. Esta taxa passou de 9,8% em setembro para 10,2%. Desde o começo da recessão, em dezembro de 2007, foram eliminados 8,2 milhões de empregos nos EUA.

Os números não deixavam dúvidas de seu sinal negativo, mas isso não impediu que o mercado os olhasse com uma visão bem mais benevolente. Usaram como justificativa a revisão do número de setembro, que foi revisto duma perda de 263 mil vagas para -219 mil vagas. Além disso, adotaram como muleta a possibilidade de tais números frágeis justificarem novas medidas de estímulo pelo governo.

O presidente Barack Obama, num pronunciamento à tarde, falou justamente sobre isso. Disse que, em razão do relatório de emprego "sombrio", a Casa Branca está examinando novas medidas para estimular o crescimento. São cinco as medidas em estudo: investimentos em estradas e portos, eficiência energética, cortes adicionais de impostos para as empresas abrirem vagas, aumentar o crédito para pequenas empresas e dar suporte aos exportadores.

As bolsas norte-americanas, assim, trabalharam ao redor da estabilidade ao longo do dia. Às 18h20, o Dow Jones tinha variação de -0,13%, o S&P, de -0,09% e o Nasdaq, de +0,09%.

Na Bovespa, o comportamento 'firme' de Wall Street fez com que a queda das ações fosse controlada, e o recuo forte do petróleo e a queda dos metais não foi tão amplificado sobre as blue chips Vale e Petrobras. Petrobras ON perdeu 1,38%, PN, 0,96%, Vale ON, 0,64%, e PNA, 0,69%. Na Nymex, o contrato do petróleo para dezembro recuou 2,75%, para US$ 77,43 o barril.

A Petrobras confirmou nesta sexta-feira, 6, que finalizou a perfuração do primeiro poço (Urubamba 1X) do Bloco 58, localizado na província de Cuzco, no Peru, que é operado pela estatal. No comunicado, a empresa não informa estimativas sobre produção e afirma que todas as informações relevantes sobre suas atividades de exploração no Peru serão informadas ao mercado assim que confirmadas.

As ações das Lojas Americanas lideraram as altas do Ibovespa nesta sexta-feira, 6, depois que a empresa anunciou lucro líquido de R$ 36,5 milhões no terceiro trimestre de 2009, 444,8% maior na comparação com os R$ 6,7 milhões anotados no mesmo período de 2008. Os papéis PN subiram 7,29% e contaminaram Lojas Renner ON, a segunda maior alta (+3,28%). Gol PN ficou na terceira posição, com +2,84%. A aérea registrou em outubro uma taxa de ocupação de 71,9%, alta de 15,1 pontos porcentuais na comparação com os 56,8% em igual período de 2008, considerando voos domésticos e internacionais. Em setembro, a taxa foi de 66,4%.

Na outra ponta, a empresa líder em comércio eletrônico no país, B2W, recuou 5,02% na ação ON, depois de ver seu lucro líquido no terceiro trimestre cair 38%, para R$ 13,481 milhões, ante os R$ 21,829 do mesmo período de 2008. JBS ON (-3,80%) e Gerdau PN (-2,96%) foram a segunda e a terceira maiores quedas do índice.