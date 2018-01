Após viagem a Davos, Temer chega a Brasília

Depois de três dias de viagem a Davos, onde participou do Fórum Econômico Mundial, o presidente Michel Temer desembarcou por volta das 21h30 desta quinta-feira, 25, em Brasília. Ele voltou acompanhado dos ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Blairo Maggi (Agricultura).

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também fez parte da comitiva brasileira no encontro, mas não retornou com o presidente.

Mais cedo, Temer divulgou um curto vídeo nas redes sociais no qual falava da viagem e do ânimo que encontrou nos empresários para, segundo ele, “investir ainda mais” no Brasil.

O presidente também voltou a defender a reforma da Previdência e disse que os empresários reiteraram a importância da aprovação do texto, por conta da credibilidade que dá ao País. "Ouvi muitos pedidos que se aprovasse a reforma da Previdência, tendo em vista que ela aumenta ainda mais a credibilidade e a confiança no nosso País", disse no vídeo, de pouco mais de um minuto.

Na agenda de Temer desta sexta-feira, 26, divulgada agora à noite, há previsão apenas de despachos internos.