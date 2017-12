Após vitória do 'não', ex-primeiro-ministro grego renuncia ao cargo de líder da oposição

O ex-primeiro-ministro grego Antonis Samaras anunciou sua renúncia do cargo de líder do partido conservador do país, o "New Democracy". Ele faz parte do grupo de oposição ao governo de esquerda que hoje está à frente da Grécia e que fez campanha para o "não" no referendo deste domingo, 5 - opção vencedora com larga vantagem e que representa a negativa grega ao programa de austeridade imposto pela União Europeia.

"Nosso partido precisa de um novo começo. Depois do que aconteceu hoje, estou renunciando da liderança do 'New Democracy'", disse Samaras em um pronunciamento feito pela televisão.