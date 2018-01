Aposentado: benefício a partir de hoje Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje o benefício de abril, já com base no novo piso de R$ 151,00 (salário mínimo). Terão direito ao novo piso os que recebiam em março entre R$ 136,00 (antigo piso) e R$ 150,99. Pela Constituição, nenhum segurado pode receber valor inferior ao salário mínimo a título de aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou reclusão ou salário-maternidade. Não há alteração de salário para quem ganhava valor superior a R$ 151,00 em março. Para estes beneficiários, o reajuste só virá em junho, acompanhando a correção pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), entre junho de 1999 e maio. A previsão é que o reajuste fique em torno de 6%. O pagamento de abril será feito de acordo com o número final do benefício (último número antes do dígito de controle). O calendário completo é o seguinte: DiaFinal 21 32 43 54 85 96 107 118 129 150