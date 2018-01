Aposentado começa a receber abono anual hoje Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje, com o benefício de novembro, o abono anual. Pela legislação, a gratificação natalina dos segurados deve ser equivalente ao valor do salário integral de dezembro. Portanto, quem teve o benefício concedido até janeiro deste ano receberá valor dobrado este mês. Tem direito ao abono anual todo segurado que recebeu, pelo menos em um mês, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. No caso do salário-maternidade, a Previdência paga o abono proporcional, relativo apenas aos meses em que a segurada esteve de licença à gestante. O pagamento da diferença do 13.º referente aos demais meses do ano é de responsabilidade da empresa. Não tem direito ao recebimento do abono anual quem ganha renda mensal vitalícia ou o auxílio de amparo ao idoso ou portador de deficiência física ou mental, porque se trata de benefícios assistenciais. Para quem teve a aposentadoria ou pensão liberada a partir de fevereiro, o 13.º será proporcional ao número dos meses em que o benefício foi pago pela Previdência Social durante o ano. Para saber quanto deverá receber em dezembro (benefício de novembro mais o abono anual), basta que o segurado multiplique seu benefício atual pelo coeficiente correspondente ao mês de concessão: a) até janeiro de 2001, 2,000; b) fevereiro, 1,9166; c) março, 1,8333; d) abril, 1,7500; e) maio, 1,6666; f) junho, 1,5833; g) julho, 1,5000; h) agosto, 1,4166; i) setembro, 1,3333; j) outubro, 1,2500; k) novembro, 1,1666; l) dezembro, 1,0833. Greve A Previdência prorrogou a validade de todas as procurações que venceram durante a greve. Com isso, somente devem procurar as agências, em dezembro, as pessoas que tiveram o documento vencido em julho, agosto ou dezembro. A procuração é um documento utilizado para que outra pessoa receba o pagamento, no banco, em nome do aposentado ou pensionista com dificuldades de locomoção ou que esteja fora do País.