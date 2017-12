Aposentado já pode obter empréstimo com desconto em folha A Previdência Social assinou nesta segunda-feira com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal convênio que permitirá a concessão de empréstimos bancários para os aposentados e pensionistas do INSS mediante desconto em folha. Estão fora do financiamento os segurados portadores de benefícios de curta duração, como auxílio-doença e salário-maternidade, por exemplo. O crédito também poderá ser solicitado por um segurado que recebe em outro banco. Nesse caso, ele terá que mudar de banco e solicitar ao INSS a mudança de endereço bancário. Recebem pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal cerca de 7,8 milhões de segurados. Os dois bancos calculam que 20% desse total terá interesse em obter o empréstimo. As taxas de juros vão variar entre 1,75% e 3,1% ao mês. O prazo do financiamento será de no máximo 36 meses. O valor do empréstimo vai depender da renda do segurado, mas a prestação mensal não pode ultrapassar a 30% do valor líquido do benefício. Com o Banco do Brasil e a Caixa saindo na frente na concessão do crédito aos segurados, a Previdência Social acredita que os bancos privados também se interessarão em firmar convênio com o INSS. O universo com acesso ao benefício, caso todo o sistema bancário participe, chega a 18 milhões de pessoas.