Aposentado não pagará taxa de abertura de crédito no BB O Banco do Brasil vai deixar de cobrar, a partir da próxima segunda-feira, a Taxa de Abertura de Crédito (TAC) dos aposentados e pensionistas que quiserem tomar novos empréstimos consignados na instituição. O diretor de Varejo da instituição, Paulo Bonzanini, disse à Agência Estado que o banco está se antecipando à entrada em vigor de uma resolução nesse sentido do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovada pelo conselho na última quarta-feira. A Nova regra, no entanto, só entrará em vigor após sua publicação no Diário Oficial. "Essa resolução vai dar maior transparência à concessão deste tipo de crédito a esse público", comentou o diretor. Ele informou que a TAC cobrada pelo BB equivalia a 3,5% do valor do financiamento, com um teto de R$ 80 e um piso de R$ 15. Atualmente, o banco tem uma carteira de crédito com desconto em folha de R$ 5 bilhões, disse Bonzanini, o que representa cerca de 27% da carteira total de crédito do banco para pessoas físicas. Desse universo da carteira do crédito consignado, R$ 1 bilhão é de empréstimos a aposentados e pensionistas; outro R$ 1 bilhão, créditos aos trabalhadores de empresas privadas e outros R$ 3 bilhões são empréstimos aos servidores públicos. Bonzanini informou que o Banco do Brasil registrou um crescimento de 13,7% na carteira de crédito consignado em todo o ano de 2005 e que a meta do banco é pelo menos dobrar a atual carteira de empréstimos com desconto em folha até o fim deste ano.