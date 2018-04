Aposentado pode obter informe de renda Os aposentados e pensionistas que não receberam o informe de rendimento da Previdência Social, ano-base 2001, para a declaração do Imposto de Renda deste ano poderão obter o comprovante pela Internet. Para isso, basta que o interessado acesse a página da Previdência na rede (veja link abaixo), clique em "Serviços" e, a seguir, em "Extrato para Imposto de Renda". O segurado precisa informar o número do benefício e a data de nascimento. O formulário também pode ser solicitado pelo Prevfone (0800-780191) ou, ainda, nas agências da Previdência. Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, foram emitidos 3,8 milhões de informes, para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS que receberam R$ 500 durante pelo menos em um mês, no ano passado. Conforme a Dataprev, empresa de processamento de dados da Previdência, 1,5 milhão de extratos foram emitidos para os aposentados residentes no Estado de São Paulo. O documento foi enviado para a casa do segurado. Isenção Se tinha menos de 65 anos em 31/12/2001, o segurado deverá seguir o mesmo critério usado para os demais contribuintes na sua declaração. Mas, se tinha 65 anos ou mais, tem direito à isenção adicional de R$ 10,8 mil, desde que a renda tenha sido proveniente de entidade previdenciária. Para quem completou a idade mínima em 2001, a isenção será proporcional ao número de meses em que o aposentado teve 65 anos. Por exemplo, um aposentado que tenha completado 65 anos em outubro de 2001 terá direito à isenção adicional de R$ 2.700, correspondente a R$ 900 multiplicado por três.