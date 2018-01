Aposentado que não atualizar dados pode perder benefício Os aposentados e pensionistas convocados para fazer o Censo Previdenciário a partir de julho deste ano devem atualizar os dados cadastrais até este mês. Caso contrário, eles podem perder o pagamento do benefício já em dezembro. Segundo o Ministério da Previdência, os beneficiários podem atualizar os dados cadastrais nas próprias agências bancárias onde recebem o pagamento. Em julho, foram convocados para o censo 1,47 milhão de beneficiários. Desse total, 181 mil ainda não atualizaram os dados. A atualização do cadastro tem como objetivo combater fraudes e acabar com pagamentos indevidos. Os aposentados e pensionistas que fazem o censo desde julho têm número de benefício de final 4. Quem não precisa atualizar os dados recebeu um aviso informando que estava dispensado. Os documentos obrigatórios para fazer o censo são o CPF e outro documento de identificação, que pode ser a Carteira de Identidade (RG), a Carteira de Trabalho ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O INSS recomenda também que o beneficiário apresente um comprovante de residência e o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT).