Aposentado tem até o dia 15 para retificar declaração Os aposentados que receberam o informe de rendimentos errado do INSS terão de correr para apresentar a declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), se quiserem ser incluídos no primeiro lote de restituição, a ser liberado no dia 15 de junho. A Receita Federal avisou nesta segunda-feira que só vai manter a prioridade na fila para os aposentados que mandarem a retificadora até o dia 15 de maio. "Para quem entregar até o dia 15, vamos preservar o lugar na fila", informou o supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir. Foram vítimas do erro do INSS aproximadamente 1,3 milhão de segurados do INSS. O INSS não aplicou o redutor de R$ 100,00 ao descontar o IR na fonte dos aposentados e pensionistas. O bônus foi concedido no ano passado pelo governo. O erro pode aumentar o valor da restituição ou diminuir o imposto a pagar. O supervisor contou que vários contribuintes que estão nesse grupo de beneficiários do INSS e entregaram a declaração no início do prazo procuraram a Receita preocupados com o risco de perderem a vantagem na fila das restituições. É que nem todos têm mais de 60 anos e, por isso, têm prioridade garantida conforme o Estatuto do Idoso. Os idosos e aqueles que enviaram a declaração na primeira semana do prazo de entrega terão prioridade no primeiro lote. Adir informou que a Receita recebeu 20,575 milhões de declarações do IRPF desse ano.