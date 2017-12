Aposentado tem prejuízo de R$ 5 mil com golpe O aposentado Vivaldo Marangoni foi uma das vítimas do golpe do caixa eletrônico. Em 14 de janeiro, domingo, ele foi a uma agência do Itaú para sacar R$ 50 no caixa automático e, dos quatro terminais disponíveis, apenas um estava em operação. Mas foi uma pessoa que estava no local que indicou o único caixa em funcionamento. Sem desconfiar de nada, Marangoni sacou o valor desejado, pegou o cartão e o dinheiro e foi para casa. Na terça-feira, porém, verificou que sua conta estava bloqueada e foi até a agência verificar o que havia ocorrido. Foi apenas ao conversar com o gerente que notou que seu cartão fora trocado e o golpista havia sacado R$ 5 mil da conta corrente e feito um empréstimo, no mesmo valor, por meio do crédito pré-aprovado. Detalhe intrigante é que o limite da conta de Marangoni era de R$ 1 mil e o saldo, R$ 640. "Como conseguiram sacar todo esse dinheiro?", pergunta, indignado, o aposentado. O caso permanece sem solução até hoje. Segundo o diretor de Relações Institucionais do Itaú, Aldous Galletti, o banco vai arcar com a metade do prejuízo e o cliente com a outra. Marangoni diz que não tem como bancar a dívida. "A situação é lamentável, mas não podemos assumir o débito total, até porque fornecemos todas as orientações e cuidados necessários, por meio de panfletos, para que os clientes saibam evitar esse tipo de problema."