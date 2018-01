Aposentado terá cartão de benefício Até o fim do ano, os aposentados e pensionistas que recebem pelo Banco do Brasil ? 1,7 milhão, no total - poderão sacar os benefícios fora do horário bancário, nos terminais eletrônicos do banco ou da rede Visa. Até lá, esses segurados passarão a receber os benefícios por meio do cartão magnético Seguro Banco do Brasil Visa Electron. O pagamento das aposentadorias e pensões ou dos auxílios devidos pela Previdência Social aos segurados, dependentes ou pensionistas, será realizado por meio de um cartão de débito, o que permitirá, além do saque do benefício, a utilização dele em compras nos 166 mil terminais eletrônicos da rede Visa em todo o País. Os cartões serão distribuídos nas agências do banco. A intenção da rede Visa é, em breve, fechar parcerias também com outros bancos, como a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, Banco do Estado de Goiás e o Banco de Brasília. A expectativa é que até o fim do próximo ano sejam distribuídos cerca de 4,6 milhões desses cartões aos segurados. De acordo com a Visa, uma das vantagens do cartão é o fato de o aposentado poder retirar o benefício em outros terminais eletrônicos, além dos do banco, e ainda fazer compras nas lojas credenciadas, com custo zero ? não é cobrada nenhuma taxa do segurado.