Aposentadoria: carência passou para 120 meses A carência para a obtenção da aposentadoria por idade passa a ser de 120 meses para quem já era contribuinte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 24 de julho de 1991. Esses contribuintes vêm tendo a carência aumentada seis meses a cada ano, até atingir o teto de 180 contribuições. Em 2002, a carência será de 126; em 2003, de 132 meses; em 2004, 138 meses; em 2005, 144; em 2006, 150; em 2007, 156; em 2008, 162; em 2009, 168; em 2010, 174; e em 2011, 180 meses. Pagamento de benefícios começa hoje Começa hoje o período de pagamento do benefício de dezembro ao segurado do INSS. O pagamento é feito de acordo com o número final do benefício. Nesta semana recebe hoje quem tem o final 1. Amanhã, será a vez de quem tem inscrição de final 2, na quinta, final 3, e na sexta, final 4.