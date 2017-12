Aposentadoria é fraudada por despachantes A Previdência Social está sofrendo com uma fraude pulverizada, que prejudica os próprios segurados e causa danos materiais e morais à instituição. Trata-se da ação de alguns despachantes, que atuam em todo o País e usam artifícios para enganar os segurados e ficar com boa parte do dinheiro do benefício obtido. Além de cobrar para prestarem um serviço que é de graça, os despachantes muitas vezes são fraudadores, que trabalhando em conjunto com servidores desonestos do próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesses casos, eles prometem e às vezes obtêm benefícios irregulares, com base em carteiras de trabalho falsificadas e tempo de contribuição fictícios. Nesse tipo de fraude, o despachante embolsa os três primeiros meses de aposentadoria ou, muitas vezes, alegando demora na concessão do benefício, fica por um longo período recebendo em nome do segurado. O beneficiário só vai saber que sua aposentadoria saiu e está sendo paga depois que entra em contato direto com a Previdência Social. Disque-Denúncia da Previdência Desde que a Previdência criou o serviço de Ouvidoria, no ano passado, a apuração das denúncias vem ganhando velocidade. O serviço, que tinha como objetivo estabelecer uma linha direta com o segurado para saber como estava o atendimento nos postos, verificar problemas com relação aos documentos exigidos e tempo na concessão dos benefícios, acabou virando uma espécie de Disque-Denúncia da Previdência Social. As reclamações são apuradas pelas áreas competentes e as denúncias de prejuízo aos segurados e suspeita de fraudes imediatamente encaminhadas à Auditoria e aos fiscais do INSS. O acesso ao Disque-Denúncia da Previdência Social se dá pelo Previ-Fone, de número 0800-780191, gratuito para todo o País. Pelo telefone, os segurados recebem todas as orientações para ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Por ele também todas as denúncias, que podem ser anônimas, são anotadas.