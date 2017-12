Aposentadoria: final 6 recebe hoje Como nos meses anteriores, o pagamento da aposentadoria será feito de acordo com o final do beneficio. Para saber o dia certo do pagamento, o aposentado ou pensionista deve conferir o último número do benefício. Esse número aparece no cartão do INSS, antes do dígito de controle. Hoje, recebe quem tem benefício com final 6; e, assim, sucessivamente, até dia 14, quando receberá quem tem benefício final 0.