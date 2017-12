Aposentadoria inicial tende a ser achatada Quem contribuiu à Previdência Social pelo teto de recolhimento desde julho de 1994 e entrar com o pedido de aposentadoria integral este mês poderá ter a renda inicial achatada não só pelo fator previdenciário, mas também pelo teto de aposentadoria de R$ 1.430,00. O achatamento atinge, por exemplo, o homem que se está aposentando a partir de 58 anos, porque a renda inicial, mesmo após a aplicação do fator previdenciário, tende a ficar acima do valor-teto de aposentadoria. Em junho, a média dos salários de contribuição para quem fez o recolhimento pelo valor máximo é de R$ 1.469,11. Se após a aplicação do fator previdenciário, que reduz ou eleva o benefício, a renda inicial do segurado ultrapassar o teto de aposentadoria, o benefício será reduzido para enquadrar-se ao limite. No caso do homem com 58 anos de idade e 35 de contribuição, a aplicação do fator sobre a média leva a uma renda inicial de R$ 1.447,81. Mas o segurado terá o valor reduzido para o teto de R$ 1.430,00. Com a média salarial acima do teto, o bônus prometido a quem se aposentar com mais idade e tempo de contribuição não se materializa. O bônus está beneficiando apenas o segurado que contribui por valores menores (ver tabelas no link abaixo).