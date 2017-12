Aposentadoria integral: cálculo da renda inicial Quem entrar com o pedido de aposentadoria integral este mês poderá ter a renda inicial achatada. Pelo critério de cálculo, primeiro apura-se a média de 80% dos salários de contribuição - base do recolhimento - registrados em nome do segurado desde julho de 1994. Sobre a média, aplica-se o fator previdenciário, que leva em conta o tempo de contribuição, idade, alíquota de recolhimento e expectativa de vida do segurado. Até dezembro de 2004, o fator será aplicado de forma gradual. Ele sobe 1/60 por mês. Esse aumento gradual tende a reduzir a renda inicial. Este mês, por exemplo, isso ocorrerá para o homem a partir dos 51 anos de idade que entrar com o pedido da aposentadoria integral aos 35 anos de contribuição; e para a mulher a partir dos 55 anos de idade que pedir o benefício integral aos 30 anos de serviço. No primeiro caso, sua renda inicial seria de R$ 1.329,53; e no segundo, R$ 1.328,53. Nos dois casos, o benefício será reduzido para enquadrar-se ao teto de R$ 1.328,25. O mesmo vale para o benefício proporcional, concedido ao homem a partir dos 53 anos de idade e 30 de contribuição e para a mulher, a partir dos 48 anos de idade e 25 de contribuição. Após a incidência do fator, deverá ser aplicado o porcentual de benefício a que o segurado tem direito. Esse porcentual começa em 70%, aos 30 anos de contribuição para o homem, e 25 anos para a mulher. A cada ano a mais de trabalho, esse porcentual sobe cinco pontos porcentuais. Mas a aposentadoria integral corresponde a 100% do benefício inicial. As tabelas publicadas no link abaixo ajudam no cálculo da aposentadoria.