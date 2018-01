Aposentadoria: pagamento para final 4 Hoje os bancos estarão liberando o benefício de abril para quem tem inscrição na Previdência Social com número final 4 - último número antes do dígito de controle no cartão magnético ou cupom de recebimento. Quem ganhava até R$ 150,99 em março receberá R$ 151,00. O aposentado ou pensionista que ganhava acima de R$ 151,00 em março receberá valor idêntico ao pago em abril.