Aposentadoria pode ser penhorada para pensão Os valores líquidos recebidos a título de aposentadoria podem ser penhorados para pagamento de pensão alimentícia. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça (STJ) com base em voto proferido pela ministra relatora Nancy Andrighi. Segundo ela, apesar de o Código de Processo Civil (CPC) prever exceção à impenhorabilidade de salários para pagamento de prestação alimentícia, nada dispõe sobre a impenhorabilidade de pensões, neste item incluídas as aposentadorias. Mas, para a ministra, a exceção prevista para os salários recebidos em atividade deve ser aplicada também aos proventos pagos a partir da aposentadoria. O pedido de pensão alimentícia teve início após o reconhecimento da paternidade em ação movida por um menor. De acordo com a ação, o pai do garoto não efetuou o pagamento dos valores no período de março de 1998 a agosto do mesmo ano. Por esse motivo, o menor, representado pela mãe, entrou com ação para cobrar a pensão. O juízo de primeiro grau determinou a penhora dos valores líquidos da aposentadoria do pai em valor suficiente para o pagamento do valor devido ao menor. O pai menor contestou a decisão, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) manteve a penhora. O caso foi parar no STJ, que entendeu pela possibilidade de penhora dos proventos líquidos de aposentadoria. Ao mesmo tempo, foi aceito recurso para reduzir a penhora dos valores líquidos dos proventos do pai, de 100% para 66%.