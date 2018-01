Aposentadoria: saiba calcular com o reajuste Aposentados e pensionistas que ganham acima do piso de benefícios receberão reajuste de 5,81% em junho, a ser pago em julho. Pela Medida Provisória n.º 2.022, publicada na semana passada, os 5,81% correspondem à variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), entre junho de 1999 e maio desse ano. Para chegar ao índice de 5,81%, os técnicos do Ministério da Previdência e Assistência Social estimaram inflação de 0,40% para maio. O reajuste integral de 5,81% será pago a aposentados e pensionistas que começaram a receber o benefício antes de junho de 1999. Para quem começou a receber o benefício a partir daí, o aumento será proporcional. Vale destacar que o reajuste será aplicado sobre o benefício de março. Se com o novo aumento o benefício ficar acima do piso atual de R$ 151,00, o segurado terá direito à diferença agora em junho. Por exemplo, o aposentado que ganhava R$ 145,00 em março passou a receber o piso de R$ 151,00 em abril. Com o reajuste de 5,81% sobre o benefício de março (R$ 145,00), a sua aposentadoria passará a ser de R$ 153,42, a partir de junho. Para saber quanto receberá a partir do benefício de junho, a ser pago em julho, basta o segurado localizar o mês de concessão da aposentadoria ou pensão na tabela abaixo e multiplicar o seu benefício atual pelo respectivo coeficiente de correção. Por exemplo, um segurado que teve uma aposentadoria no valor de R$ 250,00 concedida em dezembro deverá multiplicar o seu benefício por 1,0286. Portanto, a partir de junho, passará a receber R$ 257,15. Previdência tem novo teto: R$ 1.328,25 O teto de aposentadoria a partir de junho passará a ser de R$ 1.328,25. Quem teve a aposentadoria ou pensão achatada por conta do teto anterior - R$ 1.255,32 - também terá direito à diferença entre a sua renda e o limite de benefício. Isso vem ocorrendo desde dezembro, quando a aposentadoria passou a ser apurada sobre 80% dos salários de contribuição (base do recolhimento) computados a partir de julho de 1994. Por exemplo, em janeiro, a renda inicial de um segurado com 50 anos de idade e 35 anos de serviço, que sempre contribuiu pelo teto para a Previdência, era de R$ 1.295,43. Agora, em junho, ele terá direito a reajuste de 5,65% correspondentes ao reajuste de 2,38% (proporcional) mais o de 3,19%, relativo à diferença entre a média de 1.295,43 e o teto de R$ 1.255,32. O seu benefício passará a ser de R$ 1.326,24. Trabalhador, empregador e facultativo * Mês de competência: junho Classe Permanência (em meses) Salário de contribuição (R$) Alíquota (%) Valor a receber (R$) 1 a 3 12 De 151,00 a 398,48 20 De 30,20 a 79,70 4 12 531,30 20 106,26 5 24 664,13 20 132,83 6 36 796,65 20 159,39 7 36 929,77 20 185,95 8 48 1.062,61 20 212,52 9 48 1.195,43 20 239,09 10 -- 1.328,25 20 265,65 * Para inscritos no INSS até 28/11/99. Inscritos a partir de 29/11/99 podem recolher sobre qualquer valor, desde que o respeitado o piso (R$ 151,00) e o teto (R$ 1.328,25). Trabalhador assalariado e empregado doméstico ** Salário de contribuição (R$) Alíquota (%) até 398,48 7,65 de 398,49 a 453,00 8,65 de 453,01 a 664,13 9,00 de 664,14 a 1.328,25 11,00 ** Para remuneração entre 1º a 16 de junho.