Aposentados ainda tentam barrar leilão da CTEEP Em uma última tentativa para adiar o leilão de privatização da Companhia de Transmissão Paulista (CTEEP), representantes da Associação dos Aposentados da Fundação Cesp estão em Brasília na manhã desta quarta-feira tentando reverter a decisão judicial que permitia a venda da empresa. Conhecidos como aposentados da 4819/58, os ex-funcionários pedem que o leilão seja suspenso enquanto não houver uma definição de quem pagará a complementação de seus benefícios. Uma decisão da 49ª Vara da Justiça do Trabalho determinou que a CTEEP é obrigada a realizar esse pagamento. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo limitou o valor dos aposentados, e a CTEEP vinha arcando com um ônus anual de R$ 118 milhões, até que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desobrigou a empresa.