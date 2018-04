Aposentados com benefício final 0 recebem hoje Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com número de inscrição final 0 recebem hoje o benefício correspondente a dezembro. Confira os valores: Piso: quem ganha pelo piso receberá R$ 180,00, valor correspondente ao salário mínimo vigente no País. Pela Constituição, nenhum segurado da Previdência Social pode receber valor inferior ao salário mínimo a título de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Acima do piso: os aposentados e pensionistas que ganham acima do piso receberão valor idêntico ao que foi pago em dezembro, relativo ao valor do benefício de novembro.