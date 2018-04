Aposentados começam a receber amanhã Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começarão a receber o benefício de janeiro na sexta-feira. Como o pagamento é feito de acordo com o final da inscrição do segurado na Previdência Social - último número antes do dígito de controle no cartão magnético -, o repasse dos benefícios aos segurados se estenderá até segunda quinzena de fevereiro, por causa do feriado de carnaval. Amanhã, recebe quem tem registro com final 1. O piso do benefício é o salário mínimo vigente, de R$ 180,00. Pela Constituição nenhum segurado pode receber aposentadoria, pensão, salário-maternidade, auxílio-doença ou reclusão com valor inferior ao salário mínimo. Quem ganha acima do piso receberá valor idêntico ao pago em janeiro, relativo ao benefício de dezembro.