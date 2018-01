Aposentados começam a receber hoje Os aposentados e pensionistas da Previdência Social começam a receber hoje os benefícios de março. Este mês, os segurados que ganham o piso ainda receberão o salário mínimo vigente em março, de R$ 151,00. O novo piso de R$ 180,00 só será pago a partir do pagamento de maio, relativo ao benefício do mês de abril. Quem ganha acima do piso receberá valor idêntico ao pago março, referente ao benefício de fevereiro. Como nos meses anteriores, o pagamento será feito de acordo com o número final da inscrição do segurado na Previdência Social - último número antes do dígito de controle no cartão magnético. O calendário completo é o seguinte: dia 2, final 1; dia 3, final 2; dia 4, final 3; dia 5, final 4; dia 6, final 5; dia 9, final 6; dia 10, final 7; dia 11, final 8; dia 12, final 9; dia 16, final 0.