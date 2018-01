Aposentados da aviação realizam protestos em SP e Rio Um grupo de aposentados do setor da aviação civil realiza nesta terça-feira um protesto para reivindicar o pagamento das parcelas atrasadas da aposentadoria. O protesto bloqueou completamente a Avenida Washington Luís, na altura da Rua Barão de Goiânia, na zona sul da capital paulista. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes devem seguir para o Aeroporto de Congonhas, também na zona sul, para continuar o protesto. No Rio, cerca de 150 aposentados da Varig, Vasp e Transbrasil realizam uma manifestação no saguão do Aeroporto Santos Dumont para protestar contra a falta de recursos nos fundos de pensão Aerus (Varig e Transbrasil) e Aeros (Vasp) para pagamento dos benefícios. Grande parte dos ex-funcionários das companhias aéreas só têm garantia de receber seus benefícios até março de 2007. Isso porque, no caso da Transbrasil e da Varig, os planos e benefícios estão em processo de liquidação desde abril, para a Varig, e desde março (Transbrasil). Os manifestantes aproveitam a ocasião para chamar a atenção dos passageiros do aeroporto e também estão vendendo camisetas de protesto para fazer um fundo, com o objetivo de levantar recursos para que os aposentados possam ir a Brasília no próximo dia 14, quando haverá uma audiência pública no Congresso para discutir a situação dos fundos de pensão do setor aéreo.