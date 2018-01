Aposentados da Varig tiveram redução de 20% nos benefícios Os aposentados da Varig participantes do fundo de pensão Aerus tiveram 20% de redução em seus benefícios nos últimos dois meses. Grande parte deles já vinha recebendo apenas 50% de suas aposentadorias desde meados de abril de 2006, quando os dois planos da Varig entraram em processo de liquidação por falta de reservas. Só a companhia deve quase R$ 3 bilhões de contribuições. Agora, os 9.500 ex-funcionários só têm garantia de receber até abril. A redução de até 20% nos benefícios em janeiro foi resultado de um cálculo das reservas individuais de cada beneficiário, relata a presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio. Em fevereiro, o segundo desconto foi comunicado pelo interventor e liquidante do Aerus, José da Silva Crespo Filho. Por meio de comunicado divulgado no último dia 16, ele informa que a Receita Federal registrou recolhimento menor de PIS, no valor de R$ 59 milhões. Além disso, Crespo informou outras notificações no valor de R$ 12,5 milhões mais gastos com ações judiciais que levaram a uma provisão total de R$ 78 milhões, o que reduziu o ativo líquido do fundo. Por isso, líderes sindicais e aposentados têm audiência no dia 7 com a Presidência da República para discutir o assunto. "A situação é dramática", diz Graziella. O plano 1 da Varig, que paga 50% dos benefícios desde abril do ano passado, tem sobrevida até abril. O plano 2, que tem garantido 70% das aposentadorias, tinha previsão de existência até 2010, mas por causa da redução dos ativos e do processo de liquidação Graziella diz que nos dois casos a garantia de recursos só vai até abril. A Secretaria de Previdência Complementar (SPC) informa que "os participantes do Aerus cujos benefícios estavam previstos para se encerrarem, em março, receberão sua última parcela no dia 3 de abril de 2007. Essa situação, no entanto, pode se modificar caso o interventor consiga liquidar mais bens sem liquidez que compõem os ativos dos planos de benefícios da Varig".