Aposentados devem ter cuidado com cartão magnético A orientação do Ministério da Previdência e Assistência Social é que aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios por cartão magnético não devem emprestar o cartão a ninguém, e muito menos revelar a senha. O INSS vem detectando que alguns cartões com as senhas estão sendo entregues a agiotas como garantia de empréstimos irregulares. De posse dos documentos, essas pessoas sacam os pagamentos todos os meses, deixando os idosos em sérias dificuldades. O Instituto descobriu também que parentes de aposentados e pensionistas estão sacando os pagamentos, muitas vezes não repassando os valores integrais. A rede bancária abre as suas agências em até duas horas de antecedência, caso a previsão do tempo médio de atendimento por aposentado ultrapasse 30 minutos de espera. Além disso, devem ser oferecidos caixas e terminais de auto-atendimento suficientes para que o tempo médio de atendimento não ultrapasse meia hora.