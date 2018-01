Aposentados fazem 'carnaval' em protesto na Avenida Paulista

SÃO PAULO - O Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindinap) inovou ao organizar um protesto em forma de desfile de escola de samba nesta quinta-feira, 21, na Avenida Paulista. Divididos em alas, os aposentados pediram melhorias na saúde, reajuste da aposentadoria e redução de taxas e impostos.

O grupo "Unidos dos Aposentados" se dividiu em alas de reivindicações e contou com a bateria da escola de samba da Gaviões da Fiel, que compôs uma samba-enredo exclusivamente para o ato (veja a letra abaixo).

O "Carnaval no Protesto", como foi intitulado pelos organizadores, teve início às 9h na Praça Oswaldo Cruz e seguiu pela faixa direita da via sentido Consolação até o Masp, onde as lideranças sindicais realizaram o encerramento oficial da manifestação.

No site do sindicato, o presidente Carlos Ortiz declarou que "há décadas os governos nos colocam para sambar, então, diante de tanto descaso, nada melhor que colocarmos nosso bloco de reivindicações nas ruas para que políticos, governantes e a sociedade enxerguem e para refletirem sobre as nossas dificuldades".

O samba-enredo “Por igualdade social, para quem lutou a vida inteira” foi composto por Binho, Diego Miguel e Pedrinho, integrantes da escola Gaviões da Fiel. Confira a letra:

Por igualdade social

Por quem lutou a vida inteira

O carnaval hoje é em forma de protesto

O Sindnapi faz seu manifesto

Já passou da hora da mudança

A esperança de um Brasil bem melhor

Mais saúde, menos inflação, comida na mesa, educação...

Pelo direito dessa gente que tanto labuta

Da mulher que foi a luta e tanto fez acontecer, vamos trazer...

Verdadeira solução, valorizar o aposentado que construiu essa nação

E quem plantou não colheu, chega de corrupção

Vamos pra rua...

Remédio pra melhorar, pro bem da população

Essa é nossa luta e continua...

Quero qualidade de vida

Para o amanhã ser mais feliz

Ter justiça e igualdade, formando um novo País

Um alerta a juventude, por um futuro com dignidade

Façam valer a nossa força, união e ideais...

Jamais irão morrer os nossos sonhos

Nunca irão calar a nossa voz