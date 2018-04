Aposentados fazem passeata contra ajuste salarial de 3,3% Cerca de 200 aposentados e integrantes da CUT e Força Sindical fazem manifestação na manhã desta quarta-feira, 25, contra a decisão do governo federal em conceder 3,3% de reajuste para os aposentados que ganham mais que um salário mínimo. O ato teve início no vão livre do Masp, de onde os participantes foram em passeata pela Avenida Paulista até a Consolação. O movimento, organizado pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), complicava um pouco o trânsito na região da Paulista, já que os manifestantes passaram a ocupar uma das faixas de rolamento da Avenida.