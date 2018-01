Aposentados final 0 recebem benefícios hoje Os aposentados e pensionistas da Previdência Social com benefício final 0 os vencimentos de setembro. Apesar da greve dos servidores, os segurados continuarão a receber as aposentadorias e pensões normalmente, uma vez que a folha de benefícios é preparada pela Dataprev, empresa de processamento de dados da Previdência Social, e o pagamento é feito por meio da rede bancária. Por causa da paralisação dos servidores, quem recebe auxílio-doença teve o benefício prorrogado por mais quatro meses, a contar do dia 8 de agosto, início da greve, independentemente da perícia médica. Além disso, após o término da greve, os segurados terão mais um mês para marcar nova perícia, se houver necessidade, segundo o Ministério da Previdência Social. Confira os valores: Piso: é o salário mínimo vigente, no valor de R$ 180,00. Pela Constituição, nenhum segurado pode receber valor inferior ao salário mínimo a título de aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou reclusão ou salário maternidade. Acima do piso: quem ganha acima do piso receberá valor idêntico ao pago em setembro, relativo ao benefício de agosto.