Aposentados final 9 recebem benefício hoje Os aposentados e pensionistas da Previdência Social com final 9 recebem hoje os benefícios de março. Este mês, os segurados que ganham o piso ainda receberão o salário mínimo vigente em março, de R$ 151,00. O novo piso de R$ 180,00 só será pago a partir do pagamento de maio, relativo ao benefício do mês de abril. Quem ganha acima do piso receberá valor idêntico ao pago em março, referente ao benefício de fevereiro. O dinheiro fica à disposição do aposentado para o saque na agência bancária pelo prazo de dois meses. Depois desse período, o benefício é devolvido ao INSS. Para desbloqueá-lo, o segurado deverá comparecer ao posto em que está cadastrado munido de documento de identificação e do cartão magnético ou documento que conste o número do benefício. Como em meses anteriores, o pagamento será feito de acordo com o número final da inscrição do segurado na Previdência Social - último número antes do dígito de controle no cartão magnético. Na segunda-feira, recebem os aposentados com final 0.