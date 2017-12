Aposentados já podem receber em lotéricas Os aposentados que recebem seus pagamentos na Caixa Econômica Federal podem agora também sacá-los em uma das 7 mil casas lotéricas autorizadas. Para retirar o dinheiro, basta ter o cartão magnético fornecido pelo banco. Com esse serviço, o presidente da Caixa, Emílio Carazzai, espera atender os aposentados que moram em regiões onde não existem agências da Caixa. Dos 19,5 milhões de segurados do INSS, cerca de 2,2 milhões recebem o benefício na Caixa. A partir do dia 5, os clientes do banco também poderão fazer saques de poupança e conta corrente nas casas lotéricas. "Ao contrário do benefício da previdência que não tem limite de valor, vamos estipular um teto para saques dos nossos clientes", explicou o diretor financeiro da Caixa, Fernando Carneiro.