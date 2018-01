Aposentados não terão aumento real A medida provisória com o reajuste de 5,81%, a partir de 1.º de junho, para os aposentados que ganham acima do piso (R$ 151,00) já está pronta e deverá ser editada ainda hoje pelo Palácio do Planalto. O porcentual de correção dos benefícios acima do piso corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), entre junho de 1999 e maio. Para chegar aos 5,81%, os técnicos da Previdência estimaram uma inflação de 0,40% para maio. Com essa medida, o ministro descartou de uma vez por todas a possibilidade de conceder aumento real - acima da inflação - para quem tem benefício superior ao piso. Em abril, quem ganhava o piso recebeu reajuste de 11,03%, correspondentes à variação de 5,66% do INPC mais 5,08% de aumento real. Receberão o reajuste integral de 5,81% os segurados que tiveram o benefício concedido até junho de 1999. Para quem começou a receber a aposentadoria ou pensão a partir de julho, o aumento será proporcional. Ele será correspondente à variação acumulada do INPC entre o mês da concessão até maio. Para saber quanto será o seu benefício, basta o segurado multiplicar o valor atual pelo coeficiente do mês de concessão: Benefício concedido até Coeficiente Junho / 1999 1,0581 Julho 1,0574 Agosto 1,0496 Setembro 1,0439 Outubro 1,0398 Novembro 1,0299 Dezembro 1,0203 Janeiro / 2000 1,0129 Fevereiro 1,0067 Março 1,0062 Abril 1,0049 Maio 1,0040 Os segurados só receberão a aposentadoria reajustada em julho, quando serão pagos os benefícios relativos a junho. Com o reajuste de 5,81% o teto de aposentadoria passará de R$ 1.255,32 para R$ 1.328,25.