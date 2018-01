Aposentados podem reaver correção de 1994 Os aposentados que tiveram os benefícios convertidos de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV) em fevereiro de 1994 podem tentar buscar na Justiça a correção de 11,77%, expurgados pelo INSS. É que em 30 de maio deste ano, dia do julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) do primeiro processo sobre a questão, o governo desistiu da ação. Assim, o segurado Domingos Bosa, autor do processo, ganhou o direito de ter o benefício revisado e receber todas as diferenças que deixaram de ser pagas nos últimos cinco anos. Segundo o presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo (Fapesp), Antônio Carlos Domingues da Costa, a desistência do governo poderá beneficiar cerca de seis milhões de segurados que ganhavam acima do salário mínimo em fevereiro de 1994. Eles podem requerer a revisão das suas aposentadorias e pensões na Justiça. As ações custariam aproximadamente R$ 21 bilhões aos cofres públicos. Para ele, a desistência no processo foi manobra do Executivo para evitar um prejuízo maior. O governo tentou impedir que se criasse jurisprudência sobre o assunto, caso perdesse a questão. A Procuradoria-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comenta que o motivo da desistência foi a existência de defeito processual na ação e não o temor da sentença final. Os demais recursos que se encontram no STF serão mantidos. Prescrição Francisco Antônio Zem Peralta, advogado do segurado que ganhou a causa, concorda com o presidente da Fapesp. Peralta explica que dos cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs) apenas um, o do Rio Grande do Sul, concede sentença favorável ao segurado. O STJ, por sua vez, é contrário à aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) de fevereiro de 1994 nos benefícios antes da sua conversão em URV. Mas, se o processo chegar ao STF, poderá ter parecer favorável do relator. Existe, contudo, o problema da prescrição da ação. O presidente da Fapesp afirma que, em São Paulo, existe ação civil pública em nome de todos os aposentados, pela qual foi obtida a supressão da prescrição. Mas a Lei n.º 9.528, de 10 de dezembro de 1997, define que "prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência." Há quem entenda que a prescrição só se aplica a contar da data da respectiva lei, ou seja, a partir de 10 de dezembro de 1997. Para outros, em matéria de verba alimentar não se admite prescrição, especialmente quando a lesão do direito é renovada mês a mês, caso dos benefícios da Previdência.