Aposentados podem ter benefícios suspensos nesta quinta O aposentados e pensionistas convocados para o Censo Previdenciário com prazo terminado em 31 de março e que não realizaram a atualização cadastral terão seus benefícios cortados a partir desta quinta-feira. Segundo último levantamento do Ministério da Previdência Social, são 50.127 segurados nessa situação, que só receberão o pagamento após resolverem as pendências na agência bancária na qual recebem o benefício. Para quem regularizar a situação, nos bancos maiores, que respondem por 95% dos pagamentos, a quantia é liberada imediatamente. Nos outros bancos, o valor será desbloqueado no prazo máximo de 13 dias. Os documentos obrigatórios para fazer o Censo são o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um documento de identificação, que pode ser a própria Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou registro de conselho profissional. O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) recomenda, também, que o beneficiário apresente um comprovante de residência e o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT).