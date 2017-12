Aposentados receberão em lotéricas A partir de novembro, os aposentados e pensionistas da Previdência Social residentes no Estado de São Paulo que recebem os seus benefícios pela Caixa Econômica Federal vão poder sacar os seus pagamentos nas casas lotéricas. A Caixa vai divulgar um cronograma, definindo o início da operação em outros locais. Segundo o secretário executivo do Ministério da Previdência e Assistência Social, José Cechin, a iniciativa facilita a vida do segurado do INSS ao ampliar a rede de pagamento de benefícios mesmo onde não exista agência bancária. Atualmente, existem 6.500 casas lotéricas em todo o País. No início deste mês, 19,2 milhões de pessoas receberam os benefícios referentes a agosto. Desse total, 17,4 milhões possuem o cartão magnético: 90,37% do total. Os outros 9,63% ou 1,8 milhão de segurados, recebem seus benefícios diretamente em conta corrente, prática que a Previdência Social está estimulando. Em julho, a Dataprev, empresa de processamento de dados da Previdência, começou a enviar cartas para os beneficiários do INSS com o Termo de Autorização para Depósito de Benefício em Conta Corrente. Quem ainda não recebeu a carta e a quiser deve procurar uma Agência da Previdência Social.