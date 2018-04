Aposentados reclamam de atitude do ministro da Previdência O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, se envolveu, na tarde desta quinta-feira, 19, em um incidente com um grupo de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao sair do prédio do ministério da Previdência para uma reunião no Palácio do Planalto, Marinho se recusou a parar para receber o grupo, que pretendia lhe entregar um documento com o resultado do Fórum Nacional da Previdência dos Aposentados, realizado hoje na Câmara por iniciativa da Confederação Nacional dos Aposentados (Cobap). Segundo relatos do presidente da Cobap, Benedito Marcílio, o carro do ministro arrancou com velocidade, depois de ter sido cercado por várias pessoas idosas. O movimento brusco do automóvel fez, de acordo com a versão de Marcílio, alguns dos idosos caírem. Marcílio afirmou que pelo menos três pessoas teriam se machucado e reclamavam de dores em razão da queda. A Assessoria de Imprensa do Ministério da Previdência negou que alguém tivesse se machucado. Uma dessas pessoas que se diziam feridas era o aposentado Cristiniano Lima, de 76 anos, que veio de São Paulo para o fórum. À porta do ministério, Lima, diante de jornalistas, mostrava a perna que teria sofrido ferimento. Não eram visíveis marcas de arranhões ou sangue, mas o aposentado dizia que a perna estava dolorida. "Viemos ordeiramente para entregar nossas propostas ao ministro, esperamos ele sair, e ele tocou o carro em cima da gente", disse o presidente da Cobap. "Aí, sim, virou um protesto, porque onde já se viu um ministro da Previdência tocar o carro em cima de aposentados?", perguntou Benedito Marcílio. O grupo havia feito uma caminhada, com "apitaço", da Câmara até a sede do Ministério da Previdência, aglomerando-se em frente à saída privativa. A assessoria do ministério negou que o carro de Marinho tenha atropelado qualquer pessoa ressaltando que, se isso tivesse acontecido, uma ambulância teria sido chamada para atendimento. A assessoria informou ainda que Marinho saiu do prédio já atrasado para um compromisso no Palácio do Planalto, e o grupo não havia agendado nenhum horário para uma audiência. Pedido dos advogados No documento que os aposentados queriam entregar ao ministro, está a reivindicação de um reajuste maior que os 3,3% anunciados na semana passada para correção dos benefícios previdenciários com valores superiores a dois salários mínimos. O secretário de Políticas de Previdência Social do ministério, Helmut Schwarzer, argumentou que esse reajuste corresponde exatamente à inflação medida pelo INPC, do IBGE, apurado entre abril de 2006 e março deste ano. "Estamos cumprindo rigorosamente o que diz a lei, que manda haver uma recomposição da inflação anualmente", afirmou o secretário. O uso do INPC como índice de correção dos benefícios, que era uma antiga reivindicação dos aposentados, foi colocado em lei este ano, observou o secretário. Para este ano, no entanto, os aposentados querem pelo menos o mesmo porcentual de correção dado ao salário mínimo, que foi de 8,57%, o que elevou seu valor de R$ 350 para R$ 380 em 1º. de abril. "Não se pode confundir política de valorização do mínimo com política de reajuste de benefícios. Em nenhum país do mundo se dá reajuste real a aposentadorias como se fosse salário", completou o secretário.