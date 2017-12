Aposentados têm até esta quarta para atualizar cadastro Termina nesta quarta-feira o prazo para os aposentados e pensionistas com número 1 no final do benefício, convocados em abril, atualizarem os dados cadastrais. De acordo com o Ministério da Previdência Social, 26% desses beneficiários - ou 393 mil - ainda não participaram do censo. Caso não seja feita a atualização, o pagamento do benefício será bloqueado. Segundo a Agência Brasil, em São Paulo, 84 mil beneficiários convocados ainda não atualizaram os dados, em Minas Gerais esse total é de 46 mil, e, no Rio de Janeiro, de 37 mil. O menor índice de participação é o de Roraima, onde 39% dos beneficiários convocados ainda não responderam ao censo. Por meio da atualização do cadastro do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o governo federal pretende combater fraudes. O censo só terminará em 2007. Para atualizar os dados, os beneficiários devem se dirigir à agência bancária onde recebem o pagamento.