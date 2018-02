Aposentados têm até esta sexta-feira para atualizar dados Aposentados e pensionistas chamados a partir de abril e maio para o censo previdenciário têm até esta sexta-feira para atualizar seus dados. Caso não o façam, o pagamento dos benefícios de outubro será suspenso. A atualização do cadastro tem o objetivo de combater fraudes e acabar com pagamentos indevidos. De acordo com Ministério da Previdência Social, 283 mil pessoas estão nessa situação. Os dados podem ser atualizados na própria agência bancária onde o beneficiário recebe o pagamento. Para participar do censo, são exigidos o CPF e um documento de identificação com foto, que podem ser as carteiras de identidade, de trabalho ou de motorista. O aposentado ou pensionista deve levar também um comprovante de residência e o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT). A segunda etapa do censo previdenciário começou em abril e prosseguirá até janeiro de 2007. Foram convocados 14,7 milhões de aposentados e pensionistas. Até 30 de agosto, 8,5 milhões de convocados para essa fase já haviam atualizado os dados cadastrais.