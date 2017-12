Aposentados têm até esta sexta para atualizar cadastro Aposentados e pensionistas convocados em dezembro de 2005 para o censo previdenciário têm até esta sexta-feira para atualizar os dados cadastrais nas agências bancárias em que recebem o benefício. Os que não apresentarem o documento com as informações solicitadas terão suspensos os pagamentos do benefício. Segundo a Agência Brasil, ao todo, 966 mil pessoas foram convocados em dezembro para o censo. Outros 13.369 aposentados que fizeram parte da lista de notificados de outubro e de novembro de 2005 e que foram reconvocados por meio de edital em 17 de março deste ano também devem atualizar os dados nesta sexta-feira. Na segunda quinzena de maio, o Ministério da Previdência publicará um edital informando quais pagamentos foram suspensos.