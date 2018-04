Aposentados terão reajuste de até 5,92%

O governo reajustou em 5,92% o benefício de aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo. Segundo decreto publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira, 11, o limite máximo do salário de contribuição e de benefício é de R$ 3.218,90 antes os R$ 3.038,99. A assessoria do Ministério da Previdência disse ao estadao.com.br que o aumento é retroativo a 1 de fevereiro de 2009 e o pagamento será feito nos cinco primeiros dias úteis de março. O piso das aposentadorias e pensões já havia sido corrigido em fevereiro, em 12%, de acordo com o aumento do salário mínimo, que passou de R$ 415,00 para R$ 465,00.