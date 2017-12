Aposentados vão receber em lotéricas Os aposentados e pensionistas da Previdência Social que recebem o pagamento mensal por intermédio da Caixa Econômica Federal poderão fazer o saque dos seus benefícios nas casas lotéricas a partir de sexta-feira, independentemente do seu valor. O lançamento da retirada das aposentadorias e pensões nas lotéricas será feito sexta-feira, em São Paulo, pelo ministro da Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornélas, e o presidente da Caixa, Emílio Carazzai. Embora o lançamento ocorra em São Paulo, as casas lotéricas de todo o País poderão fazer o pagamento dos segurados, mas apenas para aqueles que recebem as aposentadorias nas agências da Caixa. Os demais aposentados e pensionistas continuarão a receber os seus benefícios normalmente no atual banco pagador. A medida vai beneficiar principalmente os segurados residentes em municípios que não possuem agência bancária. Em todo o País, há cerca de 6 mil casas lotéricas, sendo que o Estado de São Paulo concentra o maior número delas, com cerca de mil lojas. O saque do benefício nas lotéricas também obedecerá a escala de pagamento da Previdência Social. A data de pagamento varia de acordo com o final da inscrição do segurado no INSS.