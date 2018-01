Aposta de queda de juro mantém Ibovespa positivo O crescimento lento do PIB dos Estados Unidos durante o quarto trimestre do ano passado serviu para reforçar ainda mais as apostas do mercado de que o Fed vai trazer o juro para 5,5% ao ano na reunião de hoje à tarde. O PIB americano nos últimos três meses de 2000 ficou em 1,4%, quando o projetado era 1,9%. Essa convicção ajudou a manter o Ibovespa positivo durante o pregão da manhã, mas com os investidores ainda receosos, preferindo ver para crer. O Ibovespa operava há pouco em alta de 0,63%, com 17.834 pontos. O giro financeiro de R$ 259 mi projetava para o dia cifra próxima à R$ 700 mi. À fragilidade do PIB, divulgado hoje cedo, somou-se a queda do índice de confiança do consumidor americano, divulgado ontem. A certeza de que o Fed vai cortar o juro em 0,50 ponto logo mais à tarde é tanta que os analistas já estão olhando para um horizonte mais longo e prevendo novas reduções nos Fed funds antes mesmo da próxima reunião do BC americano, marcada para o dia 20 de março.