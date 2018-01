Aposta em choque de juros perde força com desaceleração da inflação O mercado de juros "devolveu" exageros de prêmios dos contratos futuros negociados hoje, ao ver mais dois índices de preços (segunda prévia de dezembro do IGP-M e do IPC-Fipe) confirmarem desaceleração da inflação. Em consequência, perderam força as apostas de choque de juros nesta quarta-feira, na reunião do Copom. Embora as previsões no mercado ainda variem de alta de um a três pontos porcentuais na taxa Selic (hoje em 22% ao ano), a aposta majoritária firma-se em dois pontos porcentuais. O contrato de DI futuro para 1º de janeiro - o primeiro a vencer após a decisão do Copom - foi negociado no fechamento desta terça-feira a 23,70%, indicando que o mercado aguarda uma Selic de 24%. O contrato mais negociado hoje (89.672), o DI/abril, fechou com taxa de 25,94%, ante 26,46% da véspera. O mercado cambial rompeu o suporte dos R$ 3,60 e testou novos patamares, atingindo a mínima de R$ 3,56 (-1,11%). No fechamento, o dólar comercial estava em baixa de 0,69%, a R$ 3,575 - menor preço desde 25 de novembro. Prevaleceu o sentimento de otimismo nas mesas de operação. A desaceleração da inflação, o fluxo financeiro positivo, novas captações de recursos externos, a expectativa de aprovação de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central no futuro governo em sabatina no Senado e o voto de confiança no futuro governo também favoreceram a queda das taxas de juros em dólar. Operadores afirmaram que o dólar já embute a perspectiva de uma alta da taxa Selic de dois a três pontos, amanhã. Se essa previsão não se confirmar, o dólar poderá ser pressionado A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) desacelerou a alta à tarde em função do mercado novaiorquino e também das oscilações típicas de véspera de vencimento de índice futuro. O tom do mercado, contudo, se manteve otimista, mesmo com previsões de alta da Selic entre 2 e 3 pontos percentuais. O Ibovespa fechou em alta de 0,57% e o volume financeiro somou R$ 656 milhões. Às 18 horas, a Nasdaq caía 0,51% e o Dow Jones recuava 0,80%. A má notícia do dia - antecipada pela Agência Estado na semana passada-, foi o cancelamento da oferta pública das ações do Banco do Brasil. As ações ordinárias do BB despencaram 4,83%, a terceira maior queda do Ibovespa. As demais maiores quedas do Ibovespa foram Net PN (-7,14%), Tele Leste Celular PN (-6,38%) e AES Elpa (-4,31%). Os melhores desempenhos do índice foram de Braskem PNA (+4,17%), Usiminas PNA (+3,90%), Bradespar (+3,77%) e Eletrobrás PNB (+3,40%).