Aposta em choque de juros perde força no mercado O mercado de juros devolveu ontem exageros de prêmios dos contratos futuros negociados segunda-feira, ao ver mais dois índices de preços confirmarem desaceleração da inflação. Em conseqüência, perderam força as apostas de choque de juros hoje, na reunião do Copom. Embora as previsões no mercado ainda variem de alta de um a três pontos porcentuais na taxa Selic (hoje em 22% ao ano), nitidamente a aposta majoritária firma-se em dois pontos porcentuais. O contrato de DI futuro para 1º de janeiro - o primeiro a vencer após a decisão do Copom - foi negociado no fechamento desta terça-feira a 23,70%, indicando que o mercado aguarda uma Selic de 24%. A segunda prévia do IGP-M (3,26%), divulgada segunda-feira, após o encerramentos dos negócios, ficou abaixo das expectativas das instituições financeiras, que variavam entre 3,65% e 4,10%. Foi também inferior à segunda prévia de novembro, de 3,86%. Ontem, pela manhã, foi a vez do IPC-Fipe da segunda quadrissemana de dezembro, que mostrou alta de 2,40%, inferior à da primeira prévia do mês, de 2,60% e no piso das previsões das instituições financeiras, situadas entre 2,40% e 2,55%. Já o IGP-10 de dezembro ficou em 4,87%, o maior desde agosto de 1994 (12,57%). Comparado ao índice em novembro (4,73%), a taxa de dezembro foi 0,14 ponto porcentual superior. Mesmo sendo mais alto que o anterior, o IGP-10 de dezembro também mostrou recuo na inflação no atacado (IPA de 5,91%), que, no mês passado, ficou em 6,40%. No câmbio, o dólar comercial rompeu o suporte dos R$ 3,60 e testou novos patamares, atingindo a mínima de R$ 3,56 (-1,11%). No fechamento, o dólar comercial estava em baixa de 0,69%, a R$ 3,575 - menor preço desde 25 de novembro.