Aposta em dólar é indicada, mas embute risco Aos poucos, sem nenhum alarde, as cotações do dólar comercial têm apresentado maior mobilidade nos últimos dias e acumulam uma valorização de 2,02% no mês. Mas em relação ao nível mais baixo de preço no mês, de R$ 2,267 no dia 10, a reação já levou a um avanço de 4,63% até sexta-feira, quando o dólar fechou cotado por R$ 2,372. Estaria aí, na baixa cotação a que chegou o dólar, um dos fatores que poderiam manter o preço em rota ascendente, até para garantir os superávits (saldos positivos) na balança comercial. Mas a ela se somariam também outras fontes de pressão para manter o dólar em trajetória de alta. Um deles é o persistente agravamento da crise argentina, sem que ninguém arrisque palpite sobre seu desfecho político e econômico. A insegurança do investidor estrangeiro, com a Argentina e, por extensão, os demais países da região, pode frear o ingresso de capital externo, até agora responsável pela ampla oferta de dólares na praça. A retração do investidor poderá ser reforçada também pelas incertezas com as eleições presidenciais, sobretudo se houver percepção da dificuldade de decolagem da candidatura de José Serra. Ingredientes para uma possível continuidade de alta do dólar não faltam e, nesse cenário de instabilidade, os fundos cambiais tendem a retomar o apelo, avaliam analistas de mercado. O fundo cambial, antes indicado apenas para proteção de capital, passou a ser também uma opção de diversificação de investimento para tentar obter um ganho superior ao do CDI, cujo rendimento segue os juros correntes. O diretor da área de Asset Management do Banco BNL do Brasil, Cláudio Lellis, diz que a cotação do dólar está deprimida - a valorização no ano é de apenas 2,42% - e poderia se soltar gradualmente, até pela redução de exportações e aumento de importações, para chegar a um nível de R$ 2,60 no fim do ano, o que daria uma variação cambial de 9,61% até lá. O rendimento de um fundo cambial é dado pela variação cambial mais determinada taxa de juros. O diretor de Renda Fixa do JP Morgan, Eduardo Mafra, comenta que a opção é indicada para diversificar o investimento e proteger o capital. "Mas apenas para o longo prazo, pois o período à frente será de elevada volatilidade, de acordo com as pesquisas eleitorais." O contraponto à aplicação em dólar é dado pelos investimentos em fundos de renda fixa e DI, favorecidos pela manutenção dos juros elevados, com baixo risco, diz Mafra. O investimento em dólar é uma aposta de risco em que o investidor poderá até perder dinheiro. O economista do Banco Lloyds TSB Wilson Ramião prevê que o dólar se manterá em alta, por causa também de possível aumento de importações. Mafra aponta ainda o interesse do governo de deixar o preço do dólar suficientemente elevado para dar sustentação aos superávits da balança comercial.