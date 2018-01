Apostas com relação à Selic Parte dos analistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo acreditam que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve deixar a taxa básica de juros - Selic - em 16,5%. Os motivos são a piora da situação argentina, a nova alta do preço do petróleo e os índices de inflação de julho e agosto acima do esperado enfraquecem esse otimismo. Porém, também existe a expectativa, por outra parcela dos analistas, de que a Selic poderá ser reduzida em 0,50 ponto porcentual. Os acontecimentos positivos registrados nas últimas semanas motivam esse otimismo. São eles: a troca de títulos da dívida externa brasileira por bônus de 40 anos, no valor de US$ 5,15 bilhões; a venda de R$ 7,2 bilhões em ações da Petrobras; e o anúncio da agência de classificação de risco Moody´s de que estaria reavaliando o "rating" brasileiro. Ala dos que apostam na permanência O diretor-gerente da Goldman Sachs para mercados emergentes em Nova York, Paulo Leme, acredita que é um bom momento para o Banco Central fazer uma pausa. Ele diz que o cenário está favorável em relação à manutenção dos juros norte-americanos, que serão reavaliados amanhã na reunião do banco central norte-americano (FED); às taxas de câmbio; e ao volume de consumo no Brasil em um patamar que não pressiona os preços. Porém, há dados não tão positivos: o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de 1,61% em julho, a segunda prévia de agosto do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) de 2,05%, e a segunda quadrissemana do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe de agosto, de 1,87%. As projeções para 2001 do IPCA, IGP-M e IGP-DI subiram de 4%, 8% e 8% para, respectivamente, 4,30%, 8,70% e 8,69%. Leme aponta a economia argentina como mais um sinal vermelho. Para ele, a situação é menos séria do que aparenta. Não crê em desvalorização ou dolarização do peso argentino. Mas prevê altos e baixos, que afetam a imagem do Brasil no mercado internacional. Já Marcelo Cypriano, do BankBoston, aposta na manutenção da Selic e do viés neutro. Os que acham que a Selic deve cair ainda mais No lado oposto, o economista Carlos Kawall, chefe da área de análise do Citibank no Brasil, projeta corte de meio ponto porcentual na taxa. Quanto aos aspectos positivos, a análise das duas correntes é parecida. As diferenças referem-se aos aspectos negativos. Kawall acha que a alta da inflação" é pico sazonal, ou seja, específica dessa época do ano e que será revertido a partir de setembro", e que a situação da Argentina "não é relevante". Para ele, a conversibilidade não está ameaçada.